Bari, caos stadio San Nicola: “Fuori i bambini senza biglietto”

Caos questa sera allo stadio San Nicola: diverse famiglie con bimbi al di sotto dei 5 anni sono rimaste bloccate perché i bimbi sono senza biglietto. “Ai rivenditori – raccontano – ci avevano detto che ai bimbi al di sotto dei 5 anni non si poteva neanche emettere il biglietto e quindi eravamo tranquilli. Una volta arrivati non ci stanno facendo entrare”. Ci sono stati anche bambini che hanno pagato l’intero invece del ridotto. Insomma un caos che sta creando non pochi disagi. Gli organizzatori ora hanno fatto deviare un flusso della tribuna verso un altro cancello per fare defluire la lunga coda. Il fischio d’inizio è alle 20.45.