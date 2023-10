Bari, tutti allo stadio per Italia-Malta: traffico in tilt

E’ iniziato l’afflusso delle auto per raggiungere lo stadio San Nicola in occasione della partita Italia-Malta alle 20.45 di questa sera. Si registrano già lunghe code e disagi al traffico. L’Amtab ha predisposto un piano straordinario con navette che partono da via Prezzolini, (davanti Palaflorio), viale della Resistenza (Park and ride) e dalla stazione di piazza Moro. I mezzi del servizio pubblico sono partiti già alle 17 e, senza fermate intermedie, raggiungono direttamente lo stadio San Nicola.

Si registrano lunghe file anche per accedere ai tornelli dello stadio.