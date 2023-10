Droga in tasca e a casa, nei guai 21enne di Molfetta

Erano le prime ore del pomeriggio, i Carabinieri si trovavano all’interno di un portone di Via Magenta di Molfetta per attività di polizia, quando notavano salire per le scale un giovane che, alla vista dei militari, magari dopo aver pensato che fossero lì per lui, ha tentato una breve quanto inutile fuga dando anche spinta ad uno degli operanti per raggiungere l’uscita. Nonostante il vano tentativo il giovane è stato bloccato e, immediatamente perquisito.

Sono state rinvenute alcune dosi di polvere bianca, poi risultata cocaina e, per questo, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale di Molfetta li presente, è stata perquisita anche la sua abitazione. Nella cameretta, in uno dei cassetti, sono state sequestrate ulteriori dosi di cocaina e marjuana, danaro in contante (circa 3.000 euro presumibilmente provento dello spaccio) e diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. A questo punto per C.I. di anni 21, sino a questo momento incensurato, si sono aperte le porte del carcere di Trani. L’arresto è stato successivamente convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Trani che ha disposto, per esigenze cautelari la sua permanenza in carcere.