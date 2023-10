In contromano a Lecce, 16enne si schianta su spartitraffico

Un 16enne alla guida di un’Audi A3, che viaggiava contromano, ha ingaggiato un inseguimento con una pattuglia della Polizia fino a quando l’auto in fuga è finita contro uno spartitraffico. E’ accaduto a Lecce, nei pressi del centro cittadino, attorno alle 4.30 della notte scorsa. Dai controlli è merso che a bordo c’era una seconda persona, un ragazzo di 21 anni di Mesagne, che aveva deciso di fare provare all’amico minorenne l’auto di proprietà della madre. I due sono risultati negativi ai test antidroga e alcolemico. Il 16enne è stato portato in ospedale per alcune lesioni.