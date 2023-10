Turismo, dai vicoli ricchi di scorci ai colori del mare: ecco Trani

Una finestra sull’Adriatico



Dai vicoli ricchi di scorci, all’arte, sino ai colori del mare. Oggi siamo a Trani, situata sulle sponde dell’affascinante mar Adriatico, Trani è una gemma incastonata nel cuore della regione della Puglia, nel sud-est dell’Italia. Questa città costiera offre ai visitatori una combinazione unica di storia, cultura, bellezze naturali e culinarie. Con le sue strade acciottolate, il suo porto pittoresco e una cattedrale risalente all’XI secolo, Trani cattura l’immaginazione di chiunque vi metta piede. Trani, inoltre, è un punto di partenza ideale per esplorare altre gemme della Puglia. A breve distanza in auto si trovano la storica città di Barletta, con il suo imponente Castello Svevo, e il pittoresco borgo di Bisceglie, noto per le sue spiagge tranquille e l’atmosfera rilassata.

Storia e cultura



Uno dei tesori più preziosi di Trani è la magnifica Cattedrale di San Nicola Pellegrino, più comunemente nota come Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta. Costruita con pietre locali bianche, questa chiesa romanica risale all’XI secolo ed è uno dei migliori esempi di architettura sacra dell’epoca. L’imponente facciata domina la piazza antistante e l’interno è un tripudio di marmi pregiati e opere d’arte sacra. Si tratta di un luogo impregnato di storia capace di incantare i visitatori con la sua maestosità. La sua posizione, vicinissima al mare, rende il panorama ulteriormente suggestivo. Altro luogo di interesse è il Castello Svevo, una fortezza che si erge sul mare. Costruito nel XII secolo, questo castello testimonia la lunga storia della città e offre panorami mozzafiato sulla costa e sul porto.

Il porto, la vita marina e le acque cristalline



Tappa imperdibile per chi sceglie di visitare Trani è il porto, protagonista assoluto della vita marina, in cui è racchiusa parte dell’identità del luogo. Il porto di Trani è un animato crocevia dove le barche da pesca e le imbarcazioni turistiche si mescolano in un incantevole intreccio di colori e suoni. Passeggiare lungo i moli è un’esperienza rilassante, soprattutto al tramonto quando il cielo si tinge di sfumature arancioni e rosa, tipiche della regione. Trani, inoltre, è conosciuta per il mare e per alcune delle sue spiagge, note per la sabbia finissima e le acque cristalline. Tra le più note spicca la baia delle sirene, situata a sud del porto. Secondo la leggenda, in questo luogo, si rifugiavano le sirene della zona, ragion per cui questo luogo è diventato particolarmente caratteristico nel tempo.

Non solo cultura, ma anche prelibatezze culinarie



Trani è rinomata per la sua cucina tradizionale pugliese, che unisce ingredienti freschi e semplici per creare piatti deliziosi. I frutti di mare sono ovviamente protagonisti. Per un’esperienza davvero autentica, concedetevi una cena in uno dei ristoranti locali che si affacciano sul mare. Ma non solo, passeggiando per i vicoli sarà possibile incrociare pub e luoghi in cui si potranno degustare prodotti tipici, tra questi anche vini tipici, come ad esempio il “Moscato”.

Come arrivarci e quanto fermarsi?



Trani è facilmente accessibile da diverse parti dell’Italia e dell’Europa grazie a una buona rete di trasporti. L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto di Bari-Karol Wojtyła, che dista circa 40 chilometri da Trani. Da qui, è possibile prendere un treno o un autobus per raggiungere la città in meno di un’ora. In alternativa, per chi preferisce il tragitto in auto, si può noleggiare un veicolo all’aeroporto e percorrere la strada statale SS16 in direzione nord. Trani è anche ben collegata con altre città della Puglia e dell’Italia meridionale tramite il servizio ferroviario regionale, con treni che effettuano fermate frequenti nella stazione della città. Per chi arriva via mare, Trani dispone di un porto ben attrezzato che accoglie barche private e piccole imbarcazioni turistiche. Infine, per coloro che desiderano esplorare la regione circostante, l’uso di un’auto a noleggio può essere un’ottima opzione, consentendo di godere appieno delle bellezze naturali e culturali della zona. Il consiglio è quello di fermarsi a Trani almeno per un giorno per poi spostarsi nei dintorni.