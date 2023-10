Bari, fuochi d’artificio in mezzo alla strada: disagi a Madonnella

Fuochi d’artificio in piena mattinata a Madonnella, in mezzo alla strada, all’incrocio tra corso Sonnino e via Vaccaro. Qualcuno, dopo la cerimonia che si è svolta nella chiesa di San Giuseppe, ha pensato bene di bloccare il traffico e sparare in piena mattinata e tra i palazzi fuochi d’artificio. I residenti hanno anche chiamato le forze dell’ordine.

“Scena questa mattina di fronte alla chiesa di San Giuseppe – racconta un residente – l’incrocio tra corso Sonnino e via Vaccaro viene bloccato (due volte, la prima era troppo presto, ma hanno tenuto bloccato, tra l’altro, un autobus dell’Amtab per qualche minuto) per posizionare e poi far esplodere una interminabile (è durata cinque minuti almeno) batteria di fuochi d’artificio particolarmente rumorosi. Chiamo alle 13 e 18 il 113, la Polizia mi rimanda ai Carabinieri che a loro volta mi rimandano – sempre in automatico – alla Polizia municipale”.

“Dopo una discreta attesa dalla sala operativa della Polizia locale una voce femminile tagliava corto: “Queste cose sono di competenza delle forze dell’ordine, deve chiamare i Carabinieri”. “L’ho fatto, e mi hanno rimandato a voi” “Non è di nostra competenza” – le avevo anche detto che sull’asfalto c’erano i residui dell’assurda sparatoria e almeno questo, ha ammesso, li riguardava – e ha chiuso”.

“Ho richiamato (usando direttamente il 112) i Carabinieri che, mi hanno ripetuto che la Polizia locale ha competenza su queste cose e che avrebbero a questo punto provveduto loro a mandare avanti la mia segnalazione”.

I residenti chiedono di individuare i responsabili anche tramite le telecamere. (Foto repertorio)