Bari, la strada per la scuola invasa da zanzare e sterpaglie

Zanzare e sterpaglie. Ecco cosa si trovano ad “affrontare” i piccoli della scuola Clementina Perone, nel quartiere Libertà

“Puntuale come sempre nell’area adiacente la scuola le sterpaglie circondano il plesso – denuncia Simone Cellamare, rappresentante di un gruppo di quartiere – se è vero che dopo le mie “semestrali” segnalazioni al Municipio e alla Multiservizi hanno pattuito un intervento doppio durante l’anno in inverno e in primavera, quest’anno complici le temperature ancora estive, si è verificata una invasione di zanzare e insetti.

Nell’istituto scolastico pare si sia intervenuti con una disinfestazione dopo la fine dell’orario scolastico. Sarebbe opportuno, in un’ottica di soluzione definitiva del problema, di pulizia e decoro urbano, di riqualificare quelle piccole aree adiacenti anche espropriandole se necessario, ad esempio con qualche panchina che consentirebbe a genitori e nonni di attendere i propri figli in un ambiente più salubre”, conclude.