Cucina, ricca di vitamine e alleata della vista: in tavola la zucca

Ricca di vitamine e alleata della vista, in tavola oggi portiamo la zucca. Protagonista assoluta della stagione autunnale, la zucca è ricca di proprietà benefiche per l’organismo, ma non solo. Questo ortaggio dal colore caldo e avvolgente regala piaceri gustosi e può essere utilizzato in maniera versatile in cucina. Ma andiamo per gradi.

La zucca, in primis, è una preziosa fonte di nutrienti che contribuiscono al benessere generale dell’organismo. Tra le sue proprietà benefiche troviamo la ricca presenza di vitamine. Tra queste spicca la Vitamina A, preziosa alleata della salute della vista e del sistema immunitario. Inoltre, la zucca, è ricca di vitamina B, importante per il metabolismo e per la salute del sistema nervoso. Ma non è finita qui, la zucca, grazie alla presenza di carotenoidi, è un potente alleato capace di contrastare i radicali liberi contribuendo a prevenire l’invecchiamento precoce della mente e proteggendo la pelle. Inoltre, la zucca, oltre ad essere ricca di minerali come il potassio, prezioso per il cuore, e il magnesio, necessario per supportare la salute muscolare e nervosa, è ricca di fibre. La presenza delle fibre contribuisce in particolare a mantenere idratato il corpo favorendo infine la regolare digestione e il senso di sazietà. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Zuppa di zucca e zenzero

Sbucciate e tagliate a cubetti la zucca, le patate, le carote, la cipolla e lo zenzero. In una pentola capiente, fate scaldare un po’ d’olio d’oliva e mettete a soffriggere l’aglio e la cipolla fino a che non diventano dorati. Aggiungete poi la zucca, le patate, le carote e lo zenzero e lasciate cuocere per circa 5 minuti, mescolando bene. Successivamente aggiungete il brodo e portate a ebollizione facendo cuocere poi a fuoco medio-basso per una ventina di minuti. Aiutandovi con un mixer da cucina frullate con cura il tutto aggiungendo, se di vostro gradimento, spezie come paprika forte e curry.

Risotto con zucca e gorgonzola

Sbucciate e tagliate a cubetti la zucca. In una pentola capiente, fate scaldare un po’ d’olio d’oliva e mettendo a soffriggere una cipolla tritata fino a che diventa dorata. Aggiungete la zucca e lasciate cuocere per circa 10-15 minuti. Poi aggiungete il riso e fatelo tostare per qualche minuto mescolando con cura. Successivamente aggiungete del brodo vegetale precedentemente preparato continuando a mescolare e facendo assorbire prima di aggiungerne altro. È possibile “bagnare” con mezzo bicchiere di vino bianco, unendo il tutto al brodo. Dopo una ventina di minuti, una volta che il riso sarà cotto e al dente, aggiungete il gorgonzola e mescolate con cura sino a quando non sarà completamente sciolto. Infine, spolverate del formaggio grattugiato. Se di vostro gradimento è possibile aggiungere a inizio cottura, soffriggendolo con la cipolla, dello speck.