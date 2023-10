I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco qual

Il caso dei genitori che spostano i figli per la presenza di bimbi stranieri in classe. Il bimbo di tre anni dimenticato sullo scuolabus. Il caos cantieri a Bari. Le manifestazioni per la pace e per la Palestina a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 8 ottobre. Caos cantieri a Bari

Lunedì 9 ottobre. Il vicolo di Bari Vecchia raccontato dalla signora Nunzia delle orecchiette

Martedì 10 ottobre. Boom di prenotazioni turistiche a Bari anche ad ottobre

Mercoledì 11 ottobre. Bimbi stranieri in classe e alcuni genitori spostano i figli

Giovedì 12 ottobre. Bimbo dimenticato sullo scuolabus

Venerdì 13 ottobre. Scoperta centrale per la trasmissione abusiva dei canali Sky

Sabato 14 ottobre. Manifestazioni per la pace e per la Palestina a Bari