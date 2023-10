Bari, circolava con patente falsa: scattano multa e sequestro

Circolava con una patente falsa. È accaduto sabato pomeriggio, in via Francesco Crispi a Bari, allorquando a seguito di un controllo di polizia stradale il conducente di un autoveicolo con targa straniera, di potente cilindrata e cabriolet ha esibito agli agenti carta di circolazione, certificato assicurativo e patente di guida straniera di nazionalità ceca, diversa dalla nazionalità di nascita e di residenza del soggetto sottoposto a controllo.

Da un attento esame della patente di guida e grazie agli strumenti in dotazione alla pattuglia della Polizia Locale di Bari si accertava che la patente esibita era difforme dai modelli originali. L’uomo, con precedenti penali, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di cui agli artt. 477 e 482 del codice penale e sanzionato per la guida senza patente che prevede, in assenza di recidiva, una ulteriore sanzione pecuniaria di euro 5.100 (in caso di pagamento in misura ridotta) e il fermo amministrativo per tre mesi dell’autovettura. Trattandosi di veicolo immatricolato all’estero il mezzo è sottoposto ad ulteriore fermo amministrativo ex art 207 del codice della strada fino al pagamento della somma dovuta e comunque per un periodo non superiore a 60 gg. La patente ritenuta falsa è stata sequestrata e a disposizione dell’ Autorità giudiziaria.