Bari, lavori su via Capruzzi: da oggi chiuso un tratto di strada

Da oggi, lunedì 16 ottobre, a sabato 21 ottobre il cantiere di Acquedotto Pugliese (AQP), aperto il 13 marzo scorso in via Cifarelli, si è spostato in via Capruzzi, nel tratto fra via Albanese e viale Ennio, per la realizzazione dell’ultimo tronco da 20 metri e il collegamento alla condotta preesistente. Di conseguenza, al fine di ridurre la durata dei lavori, due squadre di operai saranno impiegate da AQP in due turni da otto ore: nel cantiere si lavorerà quindi ininterrottamente dalle 06.00 alle 22.00, con un’interruzione nelle ore notturne in modo da non recare ulteriori disagi ai residenti.

Per consentire l’intervento, è inevitabile chiudere alla viabilità il tratto di strada interessato fino a sabato 21 ottobre. L’ordinanza dispone inoltre il divieto di fermata per tutti i veicoli su via Albanese sul lato destro secondo il senso di marcia della corsia destra con direzione verso via Nicola di Tullio (numerazione civica dispari).

Contestualmente le aree riservate alla sosta di cicli e moto, delle auto al servizio delle persone con disabilità e quelle destinate a carico e scarico delle merci sono state spostate sul fronte opposto (lato sinistro della corsia di marcia destra con direzione verso via Nicola Di Tullio), previa apposizione della relativa segnaletica. Infine è stato istituito il limite di velocità di 30 km/h a partire da una distanza di 100 metri in entrambi i sensi di marcia in avvicinamento alla zona interessata dai lavori.

Per quanto riguarda la viabilità alternativa, i veicoli che percorrono via Capruzzi in direzione del Conservatorio, devono svoltare necessariamente a sinistra all’altezza di viale Ennio e percorrere la strada per poi imboccare via Albanese e reimmettersi sull’extramurale. Analogamente, i veicoli che arrivano da via Cifarelli diretti verso la stazione centrale, devono svoltare a destra su via Albanese, continuare su largo San Francesco da Paola, proseguire su viale Ennio e, una volta raggiunta la rotatoria di piazza Giulio Cesare, imboccare viale Salandra (quarta uscita della rotatoria) per poi reimmettersi sull’extramurale.