Bebe Vio diventa una Barbie: asta online per beneficenza

La campionessa paralimpica italiana Bebe Vio diventa una Barbie. La bambola, che indossa anche la divisa ufficiale della Bebe Vio Academy, fa parte di una serie di cinque Barbie ideate apposta per il quinto anniversario del Dream Gap Project: ognuna di esse rappresenta cinque donne che, nella vita reale, hanno abbattuto vari tipi di barriere, diventando a loro volta fonte di ispirazione per bambine di tutto il mondo e per ricordare loro che hanno il diritto di raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo.

Artiste, scienziate, atlete: le “role models” annoverano, oltre a Bebe Vio, anche Shonda Rhimes, pluripremiata scrittrice, produttrice, autrice di programmi di successo come Grey’s Anatomy; la chef di fama mondiale francese Helene Darroze; Katya Echazarreta ingegnere elettrico e prima donna di origine messicana a viaggiare nello spazio e, infine, la campione di pallavolo cinese Hui Ruoqi.

La Barbie Bebe Vio è in vendita per una speciale asta online organizzata in Italia sulla piattaforma eBay che scadrà il prossimo sabato, 21 ottobre. Per partecipare basta connettersi al seguente link: https://www.ebay.it/itm/285511085967

I proventi dell’asta della Barbie Bebe Vio saranno devoluti all’Associazione art4sport ONLUS: fondata nel 2009 dalla schermitrice, fornisce protesi e carrozzine sportive ai bambini che supporta e ne promuove ed organizza i percorsi sportivi. Tra le varie attività promosse ed organizzate, dal 2021 ha fatto nascere anche la “Bebe Vio Academy”, un luogo inclusivo dove bambini normodotati e bambini con disabilità possono giocare e divertirsi praticando sport insieme.

Le altre 4 bambole saranno disponibili in un’asta organizzata da Inspiring Girls su Bidding for Good, offerto da Frontstream, fino al 30 ottobre, con i proventi devoluti a sostegno delle organizzazioni che condividono l’idea di Inspiring Girls International, Fundación Espacial Katya Echazarreta (proventi della bambola Katya Echazarreta). la Katya Echazarreta).