Canone per lo stadio a Bari: “Nessuna presidenza lo ha mai pagato”

A margine di un evento organizzato presso Palazzo di Città, l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli, è tornato sulla questione stadio ‘San Nicola’ affrontando i vari temi che stanno riguardando, nelle ultime settimane, l’astronave progettata da Renzo Piano.

Petruzzelli ha voluto dapprima dirimere la polemica relativa al canone di locazione dell’impianto barese: “Nessuna delle diverse proprietà degli ultimi anni ha pagato il canone di locazione dello stadio ‘San Nicola’. Per quanto riguarda l’attuale convenzione, sottoscritta quando il Bari era tra i dilettanti, non prevede il pagamento di un canone. Chiaramente, a scadenza dell’attuale convenzione, bisognerà rivedere le condizioni anche alla luce dei nuovi risultati sportivi della società biancorossa. Stiamo lavorando tantissimo sullo stadio ‘San Nicola’ ma non lo stiamo facendo per i De Laurentiis ma per i tanti tifosi che ogni partita si recano allo stadio”.

Altra questione sotto i riflettori, è quella relativa alle coperture dell’impianto barese. La ditta che si sta occupando dell’opera, non ha ultimato i lavori nei tempi prestabiliti. Così Petruzzelli: “Le coperture mancanti verranno sistemate nel giro di qualche settimana. E’ stato un peccato non avere lo stadio interamente coperto in occasione della partita della nazionale. A breve lo stadio San Nicola tornerà ad essere uno stadio bello con un’illuminazione esterna che sfrutta al meglio l’architettura dell’impianto”.