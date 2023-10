Polemiche su ingressi stadio: “Dovremmo parlare di più di cose belle”

“Non è una competenza dell’amministrazione quello che è accaduto ad Italia-Malta. Quel giorno ha deciso tutto la Figc, anche come regolare le entrate e le uscite”. L’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, risponde, a margine di una conferenza stampa, alla domanda in merito ai disagi che si sono verificati allo stadio sabato sera in occasione del match Italia-Malta. “Noi cerchiamo di dare un contributo perché le grandi manifestazioni riescano bene – ha detto ancora Petruzzelli – dovremmo sempre più parlare delle cose belle che si fanno e un po’ meno dei dettagli. Come in tutte le città di Italia bisogna andare molto prima o usare mezzi come l’Amtab, io sono andato con il mio scooter”.

Peccato però che i disagi che si sono verificati allo stadio sabato sera, come ci hanno raccontato tanti lettori di Borderline24, non erano legati a chi aveva raggiunto lo stadio in auto, ma alle oltre due ore di coda ai tornelli perché il personale non faceva entrare le famiglie con bambini senza biglietto, una disposizione arrivata solo in seguito all’acquisto da parte di numerose famiglie dei titoli per entrare. Famiglie che erano arrivate molto in anticipo, come suggerito dalla stessa amministrazione…