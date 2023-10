Taranto a ritmo di musica, al via la nuova stagione

Canzoni argentine, le note suggestive di Piazzolla e la danza del Balletto di Roma, Paganini in versione jazz, La Boheme, Jubilate Deo con il L.A. Chorus e il Coro regionale ArCoPu, le musiche di Chopin. Questi alcuni dei temi che faranno parte della nuova stagione di eventi musicali a Taranto 2023/2024 in programma al teatro Orfeo, ma anche in Concattedrale da fine ottobre ad aprile prossimo, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia. Fra gli artisti che animeranno la trentunesima stagione: José Cura, Ola Onabulé e Francesco Sàrcina, i violinisti Ettore Pellegrino, Sergej Krylov, Riccardo Zamuner ed Emilia Zamuner, il bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi, il pianista Giuseppe Greco, Serena Brancale e Richard Bona, Nada, la pianista Theodosia Ntokou e i direttori Roberto Molinelli, Marco Battigelli, Gianluca Marcianò, Filippo Maria Bressan, Piero Romano, Maurizio Lomartire e Vincenzo Milletarì. Come consuetudine, alcuni degli eventi in stagione coincideranno con il Mysterium Festival.

Il cartellone è stato presentato in una conferenza stampa dal Maestro Piero Romano e dall’assessore allo Spettacolo Fabiano Marti. Annunciati anche due concerti a sorpresa che saranno inseriti nel programma di eventi. Si comincia giovedì 26 ottobre con “Cartoline da Napoli”: Emilia Zamuner voce, Riccardo Zamuner violino, Maurizio Lomartire direttore. Sabato 25 novembre Ezio Bosso in “E’ musica” con Sergej Krylov al violino, giovedì 30 novembre “Start in blues” con Serena Brancale e Richard Bona sexstet, mercoledì 13 dicembre Paganini jazz con Ettore Pellegrino al violino e Trio Nosso Brasil, giovedì 21 dicembre “Christmas vibes” con Francesco Sarcina, lunedì 15 gennaio Nada “Tra musica e parole”.