Tv in tilt e canali che non si vedono: pioggia di denunce a Bari

Pioggia di segnalazioni da nord a sud di Bari per la scarsa ricezione dei programmi Rai. Tanto che ci sono state segnalazioni anche al Corecom e agli organi competenti della Rai. “Da quando si è passati a nuove tecnologie di ricezione programmi dall’analogico al dtt hdtv – scrive un cittadino in una denuncia presentata al Corecom – programmi Rai la sera sono disturbati, costringendomi per paura di un guasto al televisore al cambio programma. E non solo, durante la giornata ci sono interruzioni di assenza di segnale con sospensione del servizio pubblico a pagamento e noi cittadini paghiamo profumatamente il canone Rai senza poter scegliere i programmi Rai da vedere. Premetto che io abito in zona Japigia”.

I problemi, come detto, riguardano un po’ tutti i quartieri. Come a Palese. “Da quando hanno potenziato il ripetitore in via Duca d’Aosta – spiega un residente – mi capita spesso di avere problemi sui canali tv, non so se sia o meno una coincidenza”. “I problemi di ricezione – spiega un altro – si riscontrano sempre nelle ore serali e notturne. È un problema generalizzato di un ripetitore da cui la maggior parte delle nostre antenne attinge il segnale”. La situazione è analoga in diverse zone del quartiere e riguarda non solo i canali Rai. C’è chi registra disservizi anche sulla Mediaset.