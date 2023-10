Bari, a Torre Quetta arriva l'”Oktober Quett”

Il 2023 ha avuto diversi obbiettivi per Torre Quetta, uno di questi è rappresentato dalla destagionalizzazione del compendio demaniale, in modo da renderlo aperto e fruibile per tutto l’anno, sfruttando le temperature clementi del nostro territorio. Il 14 e 15 ottobre ha ospitato le due tappe di finale nazionale del giro d’Italia nazionale di hand bike, con enorme successo di pubblico.

Ad oggi, condizioni climatiche permettendo, i chioschi abitualmente operativi sono:

FRUIT BAR tutti i giorni dalle 9 alle 15

BRACERIA DI CARNE BOMBETTERIA tutti i giorni a pranzo e cena (spazio esterno chiuso e riscaldato)

BIRRERIA E APERITIVERIA TERZO TEMPO tutti giorni dalle 11 alle 18

PIZZERIA ENZO E CIRO sabato e domenica a pranzo

Tra gli eventi speciali di ottobre segnaliamo per il questo fine settimana, dal 19 al 22 ottobre Oktober Quett. L’evento organizzato da Christian Calabrese in partnership con i gestori di alcuni dei chioschi di Torre Quetta prevede una 4 giorni dedicata alla Birra bavarese che si fonderà con pietanze tipiche baresi e non solo.

Cinque i chioschi coinvolti, da nord a sud del compendio. Si potrà accompagnare la birra ROSENHEIMERPILS del gruppo Bavarese PAULANER a prezzo unificato per tutti i chioschi di € 3,00, con panino con polpo, caciocavallo impiccato, panino con bombette, pretzel e hot dog bavaresi, “scattata” barese.

I chioschi coinvolti saranno: joy’s, Bombetteria, Terzo tempo, Enzo e Ciro. Quattro giorni con un ricco cartellone di 16 concerti, uno per ogni postazione, per allietare gli ospiti. I chioschi aderenti all’iniziativa infatti, ospiteranno un concerto diverso al giorno, tutti i giorni, dal giovedì alla domenica in orario serale. Il cartellone prevede appuntamenti musicali che spazieranno dal travolgente rock and roll dei the good ole boys; agli anni 80 dei Game boy; dalle favole hits del passato a quelle più recenti di musica dance dei CCs live band; fino alla musica contemporanea e di tendenza dei Denny Music.