Bari, addio al giovane Domenico: era rimasto coinvolto in un incidente

Il giovane Domenico Capodiferro, il 16 enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in strada del Torrente, non ce l’ha fatta. Domenico ha lottato fino alla fine ma purtroppo le sue condizioni erano gravi. I familiari hanno deciso di donare gli organi. Tanti i messaggi di cordoglio. Il ragazzino era molto amato e conosciuto nel rione San Paolo.

“Il tuo sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori – scrive il nonno – sarai l’angelo più bello perchè hai salvato altre 5 anime con i tuoi organi e nonno sa che tu vivi domenico, vita mia”.

“Purtroppo Domenico nn ce l’ha fatta, ma ha voluto dar vita a altri 5 ragazzi, donando i suoi organi, ciao Domenico te ne vai con la tua gentilezza, la tua educazione, il tuo sorriso, ci mancherai tanto … il destino è crudele fai buon viaggio nel mondo degli angeli”, si legge in un altro commento.