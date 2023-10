Bari, apre tratto di nuova Ss16: traffico interdetto fino a domani

A partire dalle 21.30 di questa sera, fino alle 4 di domani mattina (18 ottobre) l’ingresso della SS16 di Bari, da via G.La Pira, zona Japigia, sarà chiuso al traffico. Lo annuncia la polizia locale evidenziando che l’interdizione “è necessaria e funzionale per l’attivazione della carreggiata in direzione Foggia sulla viabilità definitiva della tratta SS16 Adriatica dal km 805+500 al km 806+875”. In merito, nelle scorse ore, ANAS ha emanato un’ordinanza. La polizia locale raccomanda di prestare attenzione a possibili code e rallentamenti in direzione Nord prevedendo inoltre la possibilità di prediligere percorsi alternativi all’innesto da via La Pira.

Foto repertorio