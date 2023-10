Investimento sui binari a Bari, treni sospesi o in ritardo

A causa di un investimento sui binari a Bari, si stanno registrando notevoli ritardi sui treni. La Ferrotramviaria ha annunciato possibili ritardi sulla tratta a causa dell’investimento alla fermata di via Brigata Bari. Un uomo di circa 30 anni è stato investito da un treno della Ferrotramviaria. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.45. Il

30enne è stato trasportata in gravi condizioni al Policlinico. Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto e al momento non si esclude né la possibilità dell’incidente né quella del gesto volontario.

Disagi anche sulle Sud Est: comunicato che il treno 92108 delle ore 6:53 da Statte a Martina F. è stato effettuato con bus.

Per la corsa 92108 saranno effettuate le seguenti fermate:

Statte – Circonvallazione Ventrelli

Crispiano – Via Madonna del Carmine

San Paolo – SS 172 Bivio Contrada Lanzo

Martina Franca Colonne Grassi – SS 172 Colonne Grassi + fermata scuole

Martina Franca – Piazzale Stazione

– Treno 92111 delle ore 6:37 da Martina F. a Taranto effettuato con bus;

– Treno 92114 delle ore 7:40 da Taranto a Martina F. effettuato con bus;

Per le corse 92111 e 92114 effettuate le seguenti fermate: Statte – Circonvallazione Ventrelli

Crispiano – Via Madonna del Carmine

San Paolo – SS 172 Bivio Contrada Lanzo

Martina Franca Colonne Grassi – SS 172 Colonne Grassi + fermata scuole

Martina Franca – Piazzale Stazione