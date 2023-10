Israele, morto Eviatar Moshe Kipnis: l’italo-israeliano rapito

È stato ritrovato privo di vita uno dei tre italo-israeliani rapiti da Hamas. Si tratta di Evitar Moshe Kipnis. L’uomo, 65enne, risultava disperso dopo l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Lo conferma la Farnesina. Con l’uomo è scomparsa anche la moglie, Liliach Le Havron, su lei però non si hanno ancora notizie. Evitar Moshe Kipnis è stato identificato tra le vittime in seguito all’esame del Dna. Pochi giorni fai il figlio aveva lanciato un appello diramato sui social. “Mio padre è disabile – scriveva – ha una malattia che rende molto debole il sistema immunitario e i suoi muscoli. Se i miei genitori sono stati rapiti, come crediamo, speriamo papà possa avere i farmaci di cui ha bisogno”. Nel frattempo proseguono senza sosta i raid israeliani sulla striscia di Gaza. Il bilancio delle vittime continua a salire: sono 3mila le vittime palestinesi e 12mila i feriti.

Foto Facebook