Maltempo a Bari, strade allagate: sottovia chiuso

Puntuali, con ogni pioggia, i disagi in città per le strade allagate. Problemi si stanno registrando dal San Paolo a Carbonara. Il sottovia La Rotella della zona industriale è stato chiuso per allagamento. La polizia locale consiglia un percorso alternativo. Il cattivo tempo proseguirà anche nelle prossime ore, dopo settimane di caldo e temperature anomale rispetto alla stagione autunnale. (foto repertorio)