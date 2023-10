Nuova apertura K-Way a Bari, si cercano assistenti alle vendite

Le grandi marche cercano lavoratori a Bari. L’ultimo annuncio è del colosso di abbigliamento K-Way che a breve aprirà la sua sede nel capoluogo pugliese, in particolare in via Argiro, angolo via Abate Gimma dove fino a due anni fa si trovava Zara home. Lo store è alla ricerca di un assistente alle vendite. L’annuncio è stato pubblicato solo nella giornata di ieri e in poche ore ha ricevuto 102 candidature.

Non solo K-Way, anche altri noti marchi cercano lavoratori a Bari. Pandora, in particolare, per il negozio nel centro commerciale Bari Blu a Triggiano, cerca addetti alle vendite per il periodo natalizio, mentre Gucci è alla ricerca di un addetto al magazzino. Anche in questo caso in pochissime ore sono state molte le candidature, circa 143.