Salento, a fuoco azienda: morte mucche e cavalli

Sono circa cinquanta gli animali, in particolare mucche e cavalli, morti in seguito a un incendio divampato all’interno dell’azienda zootecnica di Andrea Cavallo, a Nardò, nel Leccese. Secondo quanto emerso le fiamme sono divampate in mattinata nel capannone principale dove si trovano circa 200 animali, per la maggior parte equini.

Il rogo si è poi esteso anche nelle altre strutture rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Bovini, asini e cavalli sono rimasti intrappolati dalle fiamme e dal fumo. Il bilancio è in continuo aumento. Sono molti gli animali in fin di vita o feriti che dovranno essere abbattuti. Attualmente nei capannoni è stato interdetto l’accesso per via del pericolo di crollo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono in corso le operazioni del servizio veterinario della Asl Lecce. Ancora ignote le cause che hanno portato all’incendio. Solo lo scorso anno l’azienda era stata vittima di un altro rogo.

