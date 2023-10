A Bari è boom di colazioni inglesi: i bar si adeguano ai turisti

I bar, soprattutto quelli di via Sparano e di via Argiro, si adeguano al boom turistico a Bari. E modificano i menu in base alle esigenze: cominciano a comparire le prime colazioni inglesi (salate e dolci) e i caffè stile americano. I turisti, insomma, non si “accontentano” del tradizionale caffè e cornetto. Adesso i locali cercano di soddisfare anche i gusti più tradizionali e un po’ come avviene negli hotel, anche per strada si può quindi gustare una colazione con pancetta e uova strapazzate. “Negli ultimi anni il flusso di clienti è cambiato soprattutto in via Sparano – racconta un commerciante – e quindi un po’ tutti ci siamo adeguati. Se prima era stano ordinare uova strapazzate per colazione, adesso è diventato normale, anche per i baresi”.