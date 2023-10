Bari, vertice sulla “movida” dell’Umbertino: ipotesi ordinanza

Vertice questo pomeriggio in Comune tra il sindaco, l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone e le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cina, Confartigianato. Al centro dell’incontro la questione movida dell’Umbertino. L’amministrazione comunale ha chiesto ai commercianti di presentare una proposta di autoregolamentazione per ridurre i disagi ai residenti. Tra le soluzioni adottate in altre città c’è l’installazione di cartellonistica, l’uso di sorveglianza privata e la possibile chiusura delle attività allo stesso orario condiviso. L’Amministrazione ha annunciato che in mancanza di proposte significative da parte degli esercenti, si riserva di procedere con un’ordinanza per tutelare la vivibilità della città e dei residenti.