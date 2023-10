Nuovo allarme bomba a Parigi: evacuati gli aeroporti

Minacce di presenza di ordigni sono giunte in mattinata a diversi aeroporti francesi, che sono stati evacuati per verifiche. E’ successo negli scali di Lille, Lione e Tolosa, che sono stati evacuati, secondo Bfm TV.

Nessun aereo decolla al momento dagli aeroporti coinvolti, fa sapere la Direzione generale dell’aviazione civile. Per quelli atterrati, in alcuni casi i passeggeri sono stati sbarcati in attesa delle verifiche, in altri casi sono stati invitati a pazientare all’interno degli aerei. Anche l’aeroporto di Nizza aveva ricevuto una minaccia ma l’allerta è già terminata: si trattava d un bagaglio abbandonato che è stato prontamente rimosso.