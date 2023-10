Ovs punta sulla Puglia: entro il 2025 previste 125 assunzioni

Il Gruppo OVS, in collaborazione con il Politecnico di Bari, promuove l’Ideathon per il confronto e lo sviluppo di idee su temi rilevanti per il futuro del fashion retail: l’evento, in programma domani, giovedì 19 ottobre, dalle ore 9 alle 18, presso la sede del Boosting Innovation in Poliba – BINP nel campus di via Orabona, offrirà a studenti e laureati l’opportunità di confrontarsi e sfidarsi sulla creazione di nuovi progetti che riguardano innovazione tecnologica ed economia circolare. I partecipanti, divisi in due gruppi, faranno uso di tecniche di AI per generare campagne di marketing a supporto del processo creativo e proporranno modelli di customer experience legata a processi di economia circolare e second hand.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di investimento avviato nel gennaio 2023 da Gruppo OVS in Puglia per la creazione di un polo di innovazione tecnologica e un centro multifunzione in ottica di sostenibilità ed economia circolare. Nel triennio 23-25, OVS prevede di inserire 125 persone tra laureati con competenze nel mondo del digitale, intelligenza artificiale e cyber security, oltre a figure specializzate che saranno impiegate nella rilavorazione dei capi e delle attività legate al centro multifunzione. In questo nuovo polo di innovazione tecnologica Gruppo OVS concentrerà gran parte del suo programma di sviluppo di progetti ad alto contenuto digitale (risorse dedicate per circa 19 €mln nel triennio 2023-2025) e un innovativo impianto che sosterrà lo sviluppo del Gruppo sui temi che riguardano il riutilizzo dei capi di abbigliamento (investimenti per circa 14 milioni di euro nel triennio 2023-25).