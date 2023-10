Vasco ‘triplica’ i concerti a Bari: nuova data il 30 giugno

Vasco Rossi ‘triplica’ a Bari. Dopo il sold out per le prime due tappa del 25 giugno e il 26 giugno al San Nicola, il cantante ha comunicato una terza data il 30 giugno. A Bari già per la prime due date si è registrato il tutto esaurito nel giro di poche ore. A comunicarlo lo stesso cantautore.

“Super news del giorno – scrive Vasco sui suoi social – Nuova data a Bari il 30 giugno al San Nicola. Evviva! A stragrandissima richiesta – continua- Bari chiama e Vasco risponde con una terza data, il 30 giugno. Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile”.

I nuovi biglietti per Vasco Live 2024 saranno disponibili dal:

19 Ottobre dalle ore 12:00 per il Blasco Fan Club

20 Ottobre dalle ore 12:00 apertura vendite su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.