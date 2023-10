A Taranto “piovono” piatti e bicchieri da un balcone

Due bimbi con meno di 3 anni, lasciati soli in casa, hanno lanciato piatti e bicchieri dal balcone al quinto piano di un palazzo nel quartiere Tamburi di Taranto, creando scompiglio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito tra i passanti. I poliziotti intervenuti sul posto dopo la segnalazione di residenti e commercianti della zona, hanno bussato all’appartamento ma nessuno rispondeva. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono poi riusciti ad entrare nell’abitazione trovando due bambini sul balcone che lanciavano ancora oggetti. Dopo circa mezz’ora dall’intervento della polizia, a quanto si appreso, è arrivata la mamma che adesso dovrà spiegare come mai i piccoli fossero rimasti da soli. I due bambini nel frattempo erano stati portati in ospedale per accertamenti.