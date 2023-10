Bari, apre una nuova biblioteca di quartiere: inaugurata a Japigia

Inaugurata a Japigia, in uno dei locali dell’Arena Giardino, la biblioteca “Lucrezia Iurlo”, una delle undici del progetto Colibrì – rete delle biblioteche di Bari, finanziato dall’avviso regionale Community library. La biblioteca Iurlo si sviluppa su un unico livello al piano terra, per una superficie totale di mq 70, e si configura come unica area polifunzionale – la zona della reception e la sala lettura dotata di alcuni dispositivi per la consultazione di contenuti digitali che all’occorrenza si trasforma in spazio laboratoriale – cui si aggiunge lo spazio esterno dell’Arena Giardino, che può ospitare attività e performance all’aperto. La capacità di accoglienza della biblioteca è di quindici persone e la dotazione potenziale è di circa 420 volumi di narrativa, con un orientamento alla lettura di adulti e giovani adulti.

Il soggetto gestore della struttura, nata a esito del percorso di co-progettazione, è l’associazione Essere Terra, che con il progetto “Equi-libri sostenibili” ha delineato gli obiettivi del programma di gestione triennale della biblioteca, ispirato ai principi della pace e dell’equità sociale, alla promozione della lettura e della sostenibilità ambientale per rinforzare il protagonismo della comunità locale e le forme di economia circolare attraverso nuove idee in grado di rispondere ai bisogni sociali e ambientali del territorio. In particolare il progetto intende offrire ai più giovani un luogo accogliente dove poter conoscere e coltivare i propri interessi, uno spazio di socialità, di letture e animazione culturale che rappresenti una sfida per l’affermazione di un nuovo modello di cittadinanza attiva. A tal fine la programmazione culturale, sociale e territoriale si pone l’obiettivo di favorire il radicamento di questa esperienza coinvolgendo in modo inclusivo i soggetti più fragili, le comunità scolastiche locali, le associazioni, le parrocchie, il mondo dello sport, i medici e i professionisti del disagio minorile.

La biblioteca “Lucrezia Iurlo” sarà aperta al pubblico:

· dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13

· il mercoledì dalle ore 16 alle 18

· il secondo sabato del mese dalle ore 18 alle 21

Orari e target delle attività settimanali:

· lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 11.30, “Meravigliosamente Mondo”: laboratori di letture animate per la fascia di età 0-3;

· martedì dalle ore 10 alle 11.30, “Dal racconto al libro”: laboratori di scrittura creativa, laboratori linguistici e digitali, con i pensionati;

· mercoledì dalle ore 16 alle 18 “L’albero delle storie”: laboratori e attività di animazione per bambini e “Le botteghe dell’educa-fare” per ragazzi;

· giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12, “Cuore selvatico”: laboratori e attività di animazione per le scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado);

· secondo sabato del mese: gruppi di lettura, mostre, approfondimenti, presentazione di libri,

· percorsi di cittadinanza attiva, passeggiate ecologiche, Free-Go-Teca e bookcrossing etc.