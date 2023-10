Bari, degrado al mercato di Madonnella: “Da qui vanno via tutti”

E’ fatiscente piazza Balenzano: ci sono scritte sui muri e ci sono avanzi di cibo lasciati lì. C’è persino un materasso abbandonato chissà da quanto tempo. Piazza Balenzano è desolata. Alla spicciolata arriva gente con le buste della spesa strette tra le mani. Sì, perché è proprio questa piazza che accompagna al mercato di Sant’Antonio. Poche le saracinesche alzate. I corridoi sono al buio. C’è appena un fruttivendolo, la bancarella del pesce e sparsi alimentari. Il lavoro è poco e in molti hanno deciso di andare via. “La situazione è molto critica”, tuona un commerciante. “Gli incassi sono calati del 50 per cento”.

Oltre cento i posti disponibili ma solo una decina quelli utilizzati. Una struttura fatiscente e senza servizi. “Abbiamo chiesto più volte un intervento da parte delle istituzioni – prosegue – ma il nostro grido di aiuto è caduto nel vuoto”.