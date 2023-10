Bari, lanciano pietre contro bus: paura al San Paolo

Tanta paura questa sera al San Paolo. Un gruppo di ragazzi ha cominciato a lanciare pietre e uova contro un bus della linea 13. Per poco un passeggero non è stato colpito. L’autista è riuscito a portare il mezzo lontano dalla banda e a mettere in salvo i passeggeri. Altri sassi contro il bus numero 16, questa volta però una pietra ha mandato in frantumi il vetro.

Sale la preoccupazione degli autisti soprattutto in vista di Halloween: la sera del 31 ottobre si registrano contini attacchi e lanci di pietre e uova nei confronti dei bus e più volte i dipendenti hanno chiesto un potenziamento dei presidi delle forze dell’ordine.