Bari, troppo vento a Torre Quetta: rinviata parte di “Oktober quett”

A causa delle forti raffiche di vento che interessano la città di Bari e che rendono impossibile fruire della spiaggia di Torre Quetta in sicurezza, le prime due giornate dell’evento “Oktober Quett” di oggi Giovedì 19/10 e domani Venerdì 20/10 vengono annullate. Rimangono confermate le giornate di Sabato 21/10 e Domenica 22/10 e il programma artistico rimane invariato. Per le due giornate per ora annullate, sarà valutato il recupero nel prossimo weekend, qualora il tempo lo dovesse permettere.