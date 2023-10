Bari, un premio in memoria di mons. Alberto d’Urso

Sarà presentato, sabato 21 ottobre, alle 20.30, presso la Parrocchia Santa Croce di Bari (Piazzetta dei Frati Cappuccini, 2), nell’ambito del concerto d’organo del Maestro Naji Hakim, organizzato dalla Fondazione Antiusura Santi Medici di Bari, il Premio Mons. Alberto D’Urso.

Istituito dal Consiglio Direttivo della Fondazione, il premio verrà conferito il 23 settembre 2024, previa valutazione della commissione, a coloro che si siano distinti nel campo della lotta all’usura e al sovrindebitamento. La giuria è composta dalla dott.ssa Antonella Bellomo, ex prefetto di Bari, dal Colonello dott. Pierluca Cassano, Comandante del distaccamento B.A.T. della G.d.F, dall’avv. Paolo Vitti, vicepresidente della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici, da don Nino Borsci, collaboratore della Fondazione Antiusura, e dal notaio Michele Buquicchio (collaboratore di Don Alberto D’Urso della prima ora).

Monsignor Alberto D’Urso è stato promotore nella lotta contro l’usura. Un riferimento per tante famiglie e piccoli imprenditori liberati dalla morsa degli usurai. È salito al Cielo il 23 settembre del 2022 a 84 anni. Presidente della Fondazione Antiusura San Nicola e SS. Medici di Bari, fino al 2020 è stato anche il presidente della Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II.

Monsignor Alberto D’Urso, si faceva chiamare don Alberto, nasce ad Acerno, in provincia di Salerno, il 27 aprile del 1938, e viene ordinato sacerdote il 2 luglio del 1961. Parroco della parrocchia Santa Croce in Bari, nell’ambito dell’attività pastorale scopre che nella sua comunità parrocchiale sono numerose le famiglie taglieggiate dagli usurai. Se ne interessa Mons. Mariano Magrassi, il quale designa don Alberto D’Urso già negli anni ’90, affinché aiutasse famiglie e commercianti espropriati dei beni, della dignità e della libertà a causa dell’usura. E con tenacia e passione riesce a sensibilizzare e coinvolgere la Conferenza Episcopale Italiana. Fondamentale sarà l’amicizia col gesuita padre Massimo Rastrelli, morto nel 2018 a 90 anni, che nel 1991 fonda a Napoli la Fondazione San Giuseppe Moscati, la prima organizzazione di ispirazione ecclesiale in grado di offrire sostegno legale, ristrutturazione del debito, garanzie per l’accesso al credito bancario. Il 1 luglio del 1994 Don Alberto istituisce, a Bari, la Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici.

Don D’Urso e Padre Rastrelli riescono a sensibilizzare l’opinione pubblica, a trovare spazio sui mass-media, a coinvolgere le istituzioni politiche e legislative, convincendole a dotare l’ordinamento giuridico di una norma antiusura. Nel 1996 il Parlamento approva la prima legge antiusura che prevede inasprimento delle pene, strumenti per gli inquirenti, forme di sostegno per gli usurati. Prende il via così una battaglia sociale e di giustizia costantemente animata dall’amore evangelico per i poveri, che diventa anche azione pastorale con il coinvolgimento delle diocesi, delle parrocchie e dei volontari nella lotta all’usura.

Ancora prima dell’approvazione della legge, il 16 maggio 1995 presso la Fondazione S.S. Nicola e S.S. Medici di Bari, insieme a Padre Rastrelli e con le Fondazioni Antiusura di Napoli, Roma, Matera e Torino, don D’Urso e p. Rastrelli daranno vita alla Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II, il primo organismo nazionale di lotta all’usura di matrice ecclesiale. Molte altre diocesi d’Italia li seguiranno. Oggi la Consulta Nazionale Antiusura in Italia conta 34 Fondazioni Antiusura.

Programma concerto

Johann-Sebastian Bach: Prélude et Fugue en mi mineur BWV 548

Nicolas de Grigny: Récit de tierce en taille

Naji Hakim: Trois Paraphrases sur Veni Creator spiritus (2013)

Louis-Nicolas Clérambault: Suite du 2e ton

Naji Hakim: O Sacrum Convivium (2018)

François Couperin: Offertoire sur les Grands Jeux (Messe des Paroisses)

Johann-Sebastian Bach: Liebster Jesu wir sind hier BWV 633

Naji Hakim: Tanets (2019)

Improvisation