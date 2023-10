Bari, una fiaccolata per Domenico tra le strade del San Paolo

“Noi siamo per strada, la strada di Domenico. Siamo qui senza motori, senza auto. A piedi. Per ricordare Domenico. Siamo tutte famiglie con bambini, non esiste la malavita”. Così le voci in un video registrato ieri sera al San Paolo con centinaia di persone accorse per ricordare il giovane Domenico Capodiferro, morto in seguito alle ferite riportate dopo un incidente. La polizia ieri ha impedito che si svolgesse un corteo funebre e così il quartiere ha risposto con una fiaccolata.

“Non so le ragioni per la quale sia stato impedito di permettere alla famiglia del giovane Domenico di fare un funerale dignitoso – scrive sui social Franco Ferrante – Ma una cosa so di certo che i giovani del quartiere, lo hanno dignitosamente salutato stasera, organizzandosi in una pacifica fiaccolata. Ripeto, non so e non voglio sapere il perché si è impedito di onorare un defunto secondo le nostre tradizioni religiose con il saluto della propria comunità nella chiesa del quartiere San Paolo. So di certo che alla fiaccolata in memoria di Domenico c’erano centinaia di giovani che con compostezza hanno, ancora una volta dimostrato a chi non crede in questo quartiere, che qui sono in tantissimi ad essere brave persone. Mi corre l’obbligo di ringraziare i ragazzi per tutto quello che hanno dimostrato di essere”. (video facebook)