Paura a Trani, bomba carta esplosa davanti a un portone

Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte intorno alle due davanti a un portone a vetri di via Maraldo, strada a ridosso del centro cittadino di Trani. La deflagrazione, che ha svegliato i residenti della zona, ha danneggiato il portone. Sull’accaduto indagano i carabinieri che al momento, non escludono alcuna ipotesi investigativa compresa quella di un atto intimidatorio. Sempre a Trani, un grosso petardo ha lievemente danneggiato la saracinesca di un circolo ricreativo in cui si riuniscono anziani. Su questo episodio indagano invece gli agenti della polizia di Stato.