Tragico incidente nel Salento, muore 22enne: ferita fidanzata incinta

Un 22enne, Stefano Maggio, è morto questa mattina in un incidente stradale sulla Maglie-Lecce, allo svincolo per San Donato. Con lui viaggiava la sua fidanzata, di circa 22 anni. La donna è incinta all’ottavo mese ed è stata trasportata in ospedale. A quanto si apprende le condizioni del feto sarebbero buone e la donna sarebbe stata ricoverata nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per il parto. Secondo quanto ricostruito finora, la Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano si sarebbe ribaltata finendo contro il guardrail. Indaga la polizia stradale. La vittima era originaria di Cutrofiano.