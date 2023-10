Bari, bidet a cielo aperto nella pineta San Francesco

Bidet a cielo aperto. Accade a Bari, in particolare alla pineta san Francesco. A segnalarlo sono alcuni residenti che in queste ore stanno condividendo un’immagine, finita poi sul gruppo “Il nostro Municipio 3” che immortala una persona, presumibilmente un uomo, intento a utilizzare una delle fontane presenti nello spazio. “Ecco cosa succede nella pineta San Francesco, è uno scempio – scrivono – ma gli amministratori locali dove sono?” – concludono.

Non è la prima volta che la pineta è oggetto di polemiche per via di situazioni che riguardano il degrado. Al centro del ciclone, recentemente, c’erano le condizioni di sporcizia di alcune zone, ma anche la scarsa manutenzione degli alberi e la presenza di incivili che, dopo le passeggiate con i propri amici a quattro zampe, non ne raccolgono le feci.