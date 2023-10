Bari, fiamme a San Girolamo: a fuoco due auto in un garage

Momenti di panico questa mattina nel quartiere San Girolamo dove due auto, per cause ancora in fase di accertamento, hanno preso fuoco mentre erano parcheggiate in un garage al civico 38 del lungomare IX. Al momento non è chiara se l’origine sia dolosa, ma non si esclude alcuna pista. Sul posto i Vigili del fuoco. Alcuni residenti hanno evacuato il palazzo a causa del fumo nero prodotto dall’incendio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.