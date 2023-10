Bari, guida ubriaco con patente falsa: denunciato

Circolava con patente di guida falsa, cittadino straniero dell’Est Europa, coinvolto in incidente stradale.

È accaduto due notti fa, su corso Benedetto Croce a Bari, allorquando due pattuglie della Polizia locale sono intervenute per i rilievi di un incidente stradale che vedeva coinvolte due autovetture.

il conducente di uno dei due autoveicoli, entrambi con targa italiana, ha esibito agli agenti carta di circolazione, certificato assicurativo e patente di guida straniera di nazionalità extra UE, diversa dalla nazionalità di nascita del soggetto sottoposto a controllo.

Da un attento esame della patente di guida e grazie agli strumenti in dotazione alla pattuglia della Polizia Locale di Bari si accertava che la patente esibita era difforme dai modelli originali.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, con precedenti penali e gravato da decreto di espulsione, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di cui agli artt. 477 e 482 del codice penale e sanzionato per la guida senza patente che prevede, in assenza di recidiva, una ulteriore sanzione pecuniaria di euro 5.100 (in caso di pagamento in misura ridotta) e il fermo amministrativo per tre mesi dell’autovettura.

L’uomo, inoltre rifiutava di sottoporsi ai test alcolimetrici previsti dalla legge ed è stato altresì denunciato per il reato di cui all’art. 186 comma 7 del codice della strada per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza.

La patente ritenuta falsa è stata sequestrata e a disposizione dell’ A.G.