Bari-Modena, Marino: “Voglio una squadra offensiva e veloce”

Dopo quindici giorni di sosta per gli impegni delle nazionali, torna il campionato di serie B. Il Bari riparte dal nuovo tecnico Pasquale Marino con la ferma intenzione di tornare a fare bottino pieno tra le mura amiche dello stadio ‘San Nicola’. Avversario di turno, il Modena del tecnico Paolo Bianco reduce da due sconfitte consecutive maturate contro Palermo e Venezia. Bari – Modena, gara valevole per la decima giornata del campionato di serie B si giocherà domani, sabato 21 ottobre, alle ore 14.

L’avversario – Il Modena Football Club 2018, meglio noto come Modena, è una società calcistica italiana fondata nel 1912. L’attuale società è sorta nel 2018 ed è l’erede del Modena Football Club, fondato nel 1912 e fallito nel 2017, da cui è tramandata la tradizione sportiva che vanta 28 partecipazioni complessive al massimo campionato italiano di calcio (ove il miglior piazzamento è un terzo posto nella Serie A 1946-1947). Nel suo palmarès si annoverano inoltre la vittoria di due campionati di Serie B, due Supercoppe di Serie C e, in campo internazionale, due Coppe Anglo-Italiane (competizione in cui la squadra modenese vanta il primato di successi) e un Torneo Internazionale dell’Amicizia di Ginevra. In virtù di ciò, il club è il sodalizio più prestigioso della provincia di appartenenza vantando la 21ª miglior tradizione sportiva in Italia.

I precedenti tra Bari e Modena sono 78 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 32 le vittorie biancorosse, 24 i pareggi e 22 le affermazioni gialloblù. In terra pugliese si sono disputati 38 incontri e i biancorossi hanno avuto la meglio in 24 occasioni, 10 i pareggi, mentre i canarini si sono imposti 4 volte. Bari e Modena si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ nello scorso campionato. I galletti ebbero la meglio per 4-1, grazie alle reti di Botta, Folorunsho, Di Cesare e un autorete di Cittadini. Per il Modena andò in gol l’attuale attaccante del Bari, Davide Diaw.

Doppi ex della sfida: Primo Sentimenti, Francesco Capocasale, Paolo Conti, Stefano Beltrame, Gianni Seghedoni, Matteo Ciofani, Claudio Nitti, Francesco Fedato, Felipe Sodinha, Marco Rossi, Raffaele Bianco, Antonio Narciso, Giuseppe Greco, Andrea Milani, Edgar Çani, Andrea Schiavone, Federico Giampaolo, Simone Bentivoglio, Davide Dionigi, Giuseppe Gemiti, Simone Cavalli, Massimiliano Fusani, Davide Di Gennaro, Bruno Fantini, Gabriele Messina, Cristian Stellini, Claudio De Tommasi e Giuseppe Anaclerio.

Ex del match: Davide Diaw

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: József Ging, Mauro Zironelli (anche se con i biancorossi non ha mai esordito per via del fallimento della Fc Bari di Giancaspro), Bortolo Mutti e Michele Mignani che ha guidato i canarini dal 2019 al 2021.

Alla vigilia della gara, ha parlato l’allenatore del Bari, Pasquale Marino: “Abbiamo cercato di dare continuità a quanto è stato fatto sino ad ora, cercando di apportare qualche piccolo cambiamento senza stravolgere il lavoro dei mesi precedenti. Sono fiducioso perchè ho visto, da parte dei calciatori, tanta voglia di fare. Sono consapevoli che possono dare di più, senza strafare: devono avere la testa libera e giocare senza paura. La condizione atletica della squadra è buona, anche se c’è qualcuno che è ancora in ritardo. Vorrei sviluppare un gioco offensivo e verticale, realizzato con la giusta intensità, magari velocizzando lo sviluppo della manovra. 4-3-3? Il sistema di gioco non è statico, perchè in campo bisogna muoversi. Edjouma? Nel nostro sistema di gioco lo vedo come mezzala, ma ha bisogno di tempo per integrarsi al meglio”.

In casa Modena, il tecnico Paolo Bianco, ha così presentato il match: “Troveremo un Bari propositivo perché le squadre di Marino provano sempre a dominare le partite tramite il possesso palla: dovremo essere attenti su tutto. È la prima volta che affronto un allenatore che mi ha anche allenato, con lui e il direttore sportivo Ciro Polito, abbiamo vissuto una stagione importante a Catania. Gli auguro ogni bene, ma dalla prossima gara, non da quella di domani”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Koutsoupias, Maiello, Acampora, Sibilli, Diaw, Aramu. All.: Marino.

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Cotali, Cauz, Zaro, Ponsi, Palumbo, Gerli, Magnino, Tremolada, Bonfanti, Manconi. All.: Bianco.

Arbitrerà la gara il Manuel Volpi della sezione di Arezzo . Gli assistenti saranno Alex Cavallina della sezione di Parma e Federico Longo della sezione di Paola. . Quarto ufficiale sarà Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, mentre al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Francesco Cosso (Reggio Calabria).