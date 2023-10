Bari, sassi contro i bus. Gli autisti: “Abbiamo paura, più controlli”

Si avvicina il periodo di Halloween e, puntualmente, torna la paura per gli atti di vandalismo nei confronti degli autisti Amtab. Per questo motivo e facendo riferimento agli episodi di vandalismo avvenuti nella serata di ieri, sulla linea 13 e 16, al quartiere San Paolo, in cui gli operatori in servizio sono stati raggiungi da sassi e uova, le OO.SS hanno chiesto di essere convocate con urgenza. Obiettivo, conoscere le misure necessarie che l’azienda adotterà al fine di tutelare l’incolumità degli operatori di esercizio, oltre che dei mezzi aziendali. La proposta delle sigle sindacali, sulla base dell’esperienza degli anni pregressi, è il rientro anticipato del servizio alle ore 18. Gli autisti, nel corso di questi anni, ma anche in seguito all’ultimo episodio, hanno raccontato più volte a Borderline24 le proprie “preoccupazioni e la propria paura” con la speranza, inoltre, di “aumentare i controlli”. “Sul 16 – hanno raccontato gli autisti – c’erano anche dei turisti che andavano all’aeroporto. Con loro c’erano anche i bambini. Si sono spaventati tantissimo”.