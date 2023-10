Bari, studenti in piazza: “Sia garantito il diritto il studio”

Dal diritto allo studio, al caro prezzi per gli affitti oltre che all’assenza di soluzioni abitative per gli studenti fuori sede, in particolar modo a Bari. Sono solo alcune delle ragioni che hanno portato gli studenti di tutta Italia a scendere in piazza, anche nel capoluogo pugliese, per protestare nel tentativo di chiedere maggiori garanzie al governo e rivendicare “misure decisive per garantire il diritto allo studio”. A Bari, nello specifico, gli studenti delle scuole superiori e dell’università si sono incontrati davanti alla sede della presidenza della Regione. Nel corso della protesta hanno presentato le piattaforme rivendicative costruite nel corso delle assemblee degli scorsi mesi oltre alle proposte per la Regione, nello specifico rivolte all’assessore all’Istruzione Leo.

“In tutta Italia l’Unione degli Studenti ha proclamato per oggi una data di attivazione: il Governo, di fronte ai bisogni di milioni di studenti, risponde con la repressione, con la retorica del merito e con la propaganda. La scuola è un campo di battaglia ideologico: sulla scuola il Ministro Valditara non solo non ha risposte, ma predica la cessione di intere quote di gestione ai privati, peggio di chiunque altro prima di lui. La scuola del merito è pura retorica: non ci sono risposte sull’edilizia, sul caro libri, sui trasporti, sulla sicurezza nei PCTO: c’è solo la propaganda di un Governo che sulla pelle degli studenti di tutto il Paese vuole affermare la propria cultura reazionaria. Nel frattempo, c’è la necessità che l’Assessore Leo e l’intera giunta della Regione Puglia garantiscano le risposte necessarie per tamponare le crescenti emergenze e necessità degli studenti pugliesi. Oggi siamo in piazza in tutto il Paese e anche in Puglia per dire questo: noi la scuola del merito non la vogliamo, i diritti non si meritano! Lo diciamo oggi e lo diremo con ancora più forza il 17 novembre, giornata internazionale degli studenti, nelle piazze di tutta Italia e di tutta la Puglia” – ha dichiarato Stefano Mariano, coordinatore dell’Unione degli Studenti Puglia.

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Michele Cera, membro dell’esecutivo della Rete della Conoscenza Puglia. “Nelle città universitarie pugliesi la vita è sempre più difficile: prendere una stanza in affitto è diventato impossibile, mentre i posti letto nelle residenze pubbliche sono fermi al palo e il Governo investe solamente in regali alla residenzialità privata. In tutta la regione gli studenti universitari si sono attivati per ribadire che servono risposte concrete alla crisi abitativa e che le città della nostra Regione non sono a misura di studente. Il mercato degli affitti brevi sta erodendo rapidamente gli spazi per gli affitti studenteschi: bisogna fermare la turistificazione delle città, che non lascia alcuno spazio ad uno sviluppo equo e duraturo. Servono regole e investimenti sulla residenzialità pubblica e la Regione Puglia può e deve fare qualcosa per rispondere al caro-prezzi che non accenna a fermarsi. Oggi i sindacati universitari pugliesi lanciano un appello alla politica e alle istituzioni: costruiamo una politica regionale dell’abitare studentesco, costruiamo un sistema di diritto allo studio più solido, che risponda ai bisogni nuovi degli studenti!” – ha concluso.