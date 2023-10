Fuochi d’artificio in centro a Bari: si spara sotto gli occhi di tutti

Ci troviamo nel cuore della città, precisamente in corso Vittorio Emanuele nel pieno centro della movida barese. Dei ragazzini, sotto gli occhi di tutti, sparano fuochi di artificio come se fosse una pratica consentita. E’ successo ieri sera, in tarda ora, e a riprendere la scena è un ristoratore che ha il proprio dehor che affaccia sula strada. Orami sono esasperati i baresi. Si tratta di un fenomeno che dilaga in tutta la città e in tutti i quartieri.