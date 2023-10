I Pooh salutano Bari, “Avete cantato come pochi”

Grande successo per le due tappe al Palaflorio dei Pooh che negli scorsi giorni hanno letteralmente infiammato il palazzetto, gremito di fan, per celebrare i 50 anni della band con il tour “Amicixsempre2023”. La band, subito dopo l’ultima sera ha voluto salutare il pubblico del capoluogo pugliese con un post. “Grazie Bari, avete cantato come pochi” – ha scritto la band sui social. La band, solo poche ore prima, aveva postato alcuni video dove, mostrando il pubblico, aveva ribadito la “presenza” tanto forte e affetuosa del pubblico del capoluogo pugliese. La band nelle due date a Bari si è esibita portando sul palco più di tre ore di musica, con 56 brani iconici per permettere ai fan di rivivere gli oltre 50 anni di carriera.