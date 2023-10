L’Sns Cus Bari Pallavolo ospita il Delight Volley Modugno

Riflettori nuovamente puntati sul pala TermeMargheritadiSavoia del Cus Bari dove domenica 22 ottobre 2023 alle ore 18.00, l’SNS Cus Bari Pallavolo riceve la Delight Volley Modugno, per la terza giornata del campionato nazionale maschile di serie B. Le due formazioni sono reduci da un inizio di stagione molto diverso. I baresi si presentano con l’ottimo punto conquistato nell’esordio interno con il Grottaglie e la vittoria di Leverano che ha consegnato loro una buona dose di fiducia nei propri mezzi e la consapevolezza di poter avere le giuste competenze tecnico-tattiche per affrontare qualunque avversario. Il Modugno, invece, riparte da uno zero in classifica che pesa psicologicamente. Ma guai a cadere nel tranello e sottovalutare l’avversario. La gara sarà tutt’altro che semplice. In campo presenti nelle file della Delight Volley Modugno due ex: il libero Valerio Verroca, tra gli artefici della promozione in B e l’opposto Giulio Alberga.

“Entusiasmo sì, ma senza eccessi – confida coach Corrado Mancini – ci troviamo a giocare una gara insidiosa soprattutto dal punto di vista mentale. I ragazzi lo sanno bene e sanno che la gara va affrontata con la stessa attenzione dimostrata finora e mantenendo un profilo basso. Stanno lavorando bene ed esprimendo una buona pallavolo. Sono contento di tutti anche di chi è stato inserito a partita in corso. E’ proprio quello che si voleva ad inizio stagione con il direttore tecnico Cesare Casulli. Cioè costruire un rooster di 12-13 componenti capaci di allinearsi sullo stesso livello tecnico e creare i presupposti per una crescita individuale e di gruppo in modo tale da non far avvertire il gap tecnico di chi subentra. Il Modugno? E’ la bestia nera del Cus Bari. In passato ha sempre avuto la meglio negli scontri diretti. Non lasciamoci influenzare dalla loro classifica, hanno sicuramente i numeri e i giocatori per esprimersi bene gli è, forse, mancata la migliore condizione fisica”.