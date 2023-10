Turismo in Italia: per Natale calano le prenotazioni

Secondo Sojern, la piattaforma leader di marketing turistico, è stata un’estate complessa in cui hanno influito diversi fattori sulle ricerche di prenotazioni aeree e alberghiere, con oscillazioni repentine dovute talvolta a importanti fattori esterni (eventi climatici straordinari, aumento dei costi, inflazione) che potrebbero incidere anche sulle prossime vacanze natalizie.

Comparando l’estate del 2022 con quella di quest’anno complessivamente le prenotazioni di voli aerei verso l’Italia hanno visto un incremento del 15%, sostenuto dall’aumento importante delle ricerche da mercati di lungo raggio (+3%), e da un più modesto interesse da parte dei viaggiatori europei (+9%). Le ricerche di viaggiatori italiani verso l’Italia scendono invece del 4%. Tuttavia, nell’insieme, il trend ha aiutato l’Italia a mantenere la sua posizione di seconda destinazione più popolare al mondo per il turismo estivo.

In discesa invece le ricerche di prenotazioni alberghiere dal mondo verso l’Italia, che segnano una flessione del 16% rispetto all’estate 2022, dovuta principalmente a un calo dell’interesse domestico del 42%, compensato parzialmente dalle ricerche di viaggiatori europei e internazionali che crescono entrambi rispettivamente del 10% e 12%. Questa estate non siamo ancora riusciti a raggiungere i risultati del 2019: il totale delle ricerche di prenotazione voli segna una flessione del -12% rispetto al pre-pandemia, dovuta per lo più al mercato domestico (-34%). Tuttavia questa decrescita è in parte compensata dall’aumento delle ricerche dei viaggiatori europei (+9%) e internazionali (+12%).

Dovremmo essere invece più vicini al 2019 nell’ultimo quadrimestre dell’anno sia per le ricerche di hotel che di voli verso l’Italia. Attualmente i mercati migliori per l’Italia in base alle ricerche di prenotazioni alberghiere e di voli a metà settembre, sono: l’Italia stessa, seguita da Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Germania. In più la Spagna è entrata nei primi cinque mercati di ricerca di viaggio verso l’Italia. Guardando alle prossime vacanze natalizie Sojern legge un calo del 5% nelle prenotazioni dei voli rispetto al 2022, con un indebolimento del mercato domestico (-43%). Tuttavia la decrescita è bilanciata da un maggiore interesse dell’Europa (+2%) e delle altre destinazioni internazionali (+1%). Più ottimistica la fotografia del settore alberghiero con una crescita globale, rispetto al 2022, del 38%. Questa crescita significativa è guidata da una importante ascesa del turismo domestico (53%), europeo (24%) e internazionale (34%).

Tutto questo si può leggere anche come un ritorno alle prenotazioni last minute, almeno per i voli. Se questo modello dovesse persistere, significherebbe che il 72% dei voli e il 74% delle prenotazioni alberghiere della stagione natalizia non sono stati ancora prenotati e bisognerebbe agire di conseguenza. In ogni caso chi ha già prenotato le sue vacanze natalizie in Italia arriverà prima del 25 dicembre. Italiani e europei tendono a scegliere la giornata del 23 dicembre per le loro partenze, mentre i turisti di lungo raggio sono pronti a partire il 21 o il 22 dicembre o il week end precedente (16/17 dicembre).

Basandosi sulle ricerche di voli aerei degli ultimi 30 giorni i migliori mercati di origine di questi vacanzieri natalizi interessati all’Italia, a livello mondiale, sono capeggiati dagli Stati Uniti (21%) seguiti da Francia (12%) e Germania (11%). Nella classifica dei luoghi preferiti per le vacanze natalizie, sempre in base alla ricerca dei voli, l’Italia occupa un posto importante per statunitensi e canadesi, con Roma sul podio, al terzo posto.

Al di là delle vacanze natalizie, i mercati che mostrano maggiore interesse verso l’Italia, secondo le rilevazioni degli ultimi 2 mesi nel settore alberghiero, sono: innanzitutto quello domestico che occupa il 37% delle ricerche, seguito da quello statunitense (14% delle ricerche) e francese (7%). Questi viaggiatori partono soprattutto da: Milano, Roma, San Francisco, Napoli, Torino, Parigi, Firenze, New York, Londra, Los Angeles. Invece, secondo le rilevazioni sulle ricerche di prenotazioni per i voli, i mercati chiave di origine del turismo verso l’Italia sono sempre l’Italia stessa (19%), seguita dagli USA (13%) e la Germania (12%). Le città da cui partono questi viaggiatori sono Londra, Milano, Roma, Parigi, Madrid, New York, Francoforte, Dusseldorf, Zurigo e Amsterdam.