Bari, a Pane e Pomodoro si va in spiaggia…con i bagagli

E’ insolita la scena di questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: una turista che porta con sé i bagagli sull’arena del lido. Ma non si tratta sicuramente di un evento raro. Chi sceglie una città come Bari dove il mare è praticamente a portata di mano, vuole godersi fino all’ultimo secondo la sua vacanza. Con una giornata ancora con temperature miti come quella di oggi, un turista che arriva (e sta per lasciare) il capoluogo pugliese non può quindi rinunciare all’ultimo bagno di sole. C’è anche chi questa mattina ha azzardato qualche tuffo.

Ma ad onore di cronaca è giusto ricordare che ormai si è sparsa la voce tra i turisti: lasciare le valigie in auto a Bari è pericoloso. Si può essere facilmente vittime di furti dei malviventi della zona. Tra l’altro l’allarme è ormai stato lanciato ovunque sulle guide turistiche così come sui vari blog dove ormai la città pugliese è protagonista. Troppi sono stati i casi di furti di valigie dalle auto quindi i turisti hanno deciso di prendere provvedimenti. Li portano con sé.

Non lascia stupiti quindi, seppure può apparire insolita, l’immagine scattata questa mattina sul lido cittadino di Pane e Pomodoro: una turista si gode la giornata di sole e fa “da guardia” ai suoi averi. Così almeno non corre alcun rischio. E così non rischia di perdersi gli ultimi momenti di una vacanza che si spera sia stata indimenticabile.