Bari, fino a 10mila euro di multa per gli incivili: “Unico rimedio”

Fino a 10mila euro di multa per chi abbandona in strada rifiuti ingombranti. È quanto previsto da una nuova norma volta ad arginare il fenomeno sempre più presente in città che raccoglie moltissime denunce, ormai da diversi anni, sui social, ma non solo. Ad annunciarlo il sindaco Antonio Decaro con un post sui social al quale ha allegato una foto che narra il fenomeno che riguarda qualsiasi zona della città. “Fino a qualche giorno fa l’incivile beccato a scaricare ingombranti per strada rischiava “solo” una sanzione amministrativa di poche centinaia di euro – ha scritto il sindaco – oggi invece, finalmente, la norma è cambiata: l’abbandono dei rifiuti è diventato un reato ed “è punito con l’ammenda che va da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio” – specifica.

“Da gennaio a settembre di quest’anno – prosegue Decaro – sono state elevate a Bari 523 sanzioni, solo per l’abbandono di ingombranti. Una pratica che non solo danneggia il decoro della nostra città ma che è anche pericolosa per il rischio di scatenare incendi lungo la viabilità nelle zone più periferiche. È mio dovere continuare a ricordare che basterebbe utilizzare il servizio Amiu di ritiro specifico per questo tipo di rifiuti o recarsi nei centri di raccolta presenti in varie zone della città, e sapete quanto io sia testardo nel voler provare a sensibilizzare tutti al rispetto delle regole. Ma davanti alle immagini che ogni giorno passano sotto i nostri occhi e che pubblicate sui social network, credo non ci sia rimedio contro l’inciviltà più becera, di chi abbandona i rifiuti per strada come se la città fosse una discarica e, soprattutto, di chi pensa di sentirsi assolto perché si affida a persone che, per pochi euro, si occupano dei loro traslochi o di buttare via il vecchio arredamento per fare spazio a quello nuovo. E poi magari sono le stesse persone che si lamentano della città “sporca”. Quando chiamate uno “svuota cantine”, ricordatevi che state sicuramente per insozzare la città con i vostri rifiuti. Spero che almeno la paura di commettere un reato e di pagare fino a 10.000 euro di multa vi faccia riflettere e vi faccia scegliere di avere comportamenti più civili. Noi baresi amiamo la nostra città e non è giusto dover vivere in strade ridotte così per pochi sporcaccioni” – conclude.

Foto Facebook